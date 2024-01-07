SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zamda karar bu hafta belli olacak. Milyonların gözü bu haberde...ANKARA (İGFA) - Memur ve memur emeklilerine geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin ardından verilecek zam oranı yüzde 49.25 olarak belirlenmişti.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı ise yüzde 37.75 düzeyinde kaldı. Memur ve işçi-Bağ-Kur emeklileri arasındaki farkın kapatılması talep edilirken, kesin kararın ise bu hafta verilmesi bekleniyor.

Ekonomi yönetimi, emekliler arasında zam farkı oluşması ve en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lirada kalmasının ardından birkaç alternatifli bir çalışma yaptı. Bu çalışmalar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Seçenekler arasında 7 bin 500 TL’lik en düşük emekli aylığının 10 bin lira düzeyine çıkarılması da beklentiler doğrultusunda.