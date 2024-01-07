UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı kar yağışının ardından hayranlık bıraktı. Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Adıyaman'daki 2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki Tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olmaya devam ederken, kar yağışının ardından eşsiz güzellikte gün batımı hayran bırakıyor. Soğuk havaya aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler 2206 metreye tırmanarak anı ölümsüzleştirdiler.

Kaynak : PHA