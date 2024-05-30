Ankara merkezli 21 ilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik “Sibergöz-42” operasyonları düzenlendi. 1 milyar dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edilen ve uluslararası dolandırıcılık eylemi gerçekleştiren 127 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara göz açtırmıyor.

Bir süredir sürdürdüğü "Sibergöz" operasyonlarının 42'ncisi Ankara merkezli 21 ilde düzenlendi.

1 MİLYAR DOLAR HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda "Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı ve mevcut kullanıcılara yeni kullanıcı getirmeleri halinde kazanç vaadinde bulunup “saadet zinciri” sistemi oluşturarak, uluslararası dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren ve 1 milyar dolar (yaklaşık 32 milyar TL) haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 127 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucunda 1 milyar TL değerinde 177 taşınmaz ve 61 taşınır mal varlığına, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ankara merkezli 2️⃣1️⃣ ilde “Smart Trade Coin” isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden “Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “SİBERGÖZ-42” operasyonları düzenlendi.1️⃣ Milyar Dolar haksız kazanç elde… pic.twitter.com/4NTV0cUhP9— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 30, 2024