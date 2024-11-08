Ali Tosun mesajında öğrenci, öğretmen ve velilere ayrı ayrı seslendi.

Eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin bugün itibariyle başladığını belirten Tosun, mesajında şu ifadeleri kullandı:

11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bu tatil, öğrencilerimizin dinlenip enerji toplamaları, kendilerini değerlendirmeleri ve başlayacak olan yeni sürece hazırlanmaları için önemli bir fırsat sunuyor.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Birinci dönemin yarısını tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi ise kısa bir mola verme, yorgunluğunuzu atma ve ders dışı etkinliklere zaman ayırma vakti. Bu ara tatili iyi değerlendirmenizi; kitap okumaya, ilgi alanlarınızı keşfetmeye ve doğayı yaşayarak sonbaharın güzelliklerini fark etmeye vakit ayırmanızı tavsiye ediyorum. Öğrenmenin sadece okulda olmadığını unutmayın; yaşam boyu öğrenmeye devam edin.

Kıymetli Velilerimiz,

Bir eğitim sürecini daha birlikte yarıladık. Çocuklarımızın gelişiminde sizlerin katkısı ve desteği büyük önem taşıyor. Bu tatil döneminde, çocuklarınızla birlikte daha fazla vakit geçirmenizi ve yapamadığınız etkinlikleri gerçekleştirmenizi öneriyoruz. Eğitim sürecinde yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz.

Değerli Öğretmenlerimiz,

Bir dönemi daha başarıyla yarılarken, emekleriniz ve özverinizle öğrencilerimizin hayatlarına dokunduğunuz için sizlere gönülden teşekkür ederim. Öğrencilerimize kattığınız değerle geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyorsunuz. Bu tatil, sizlerin de ailenizle ve arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz, dinlenip yenileneceğiniz bir dönem olacak.

Tüm eğitim camiamıza huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir ara tatil diliyor, emeğiniz için tekrar teşekkür ediyorum”

Kaynak : PHA