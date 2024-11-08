İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve işletme temsilcilerinin katılımıyla protokol imza töreni düzenlendi.

İmzalanan protokolle imzalanan protokol kapsamında, Adıyaman İnşaatçılar Odası ile İnşaat Teknolojileri Alanında, ADY Pano Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alanında, Cendere Orman Ürünleri Mobilya Gıda İnşaat Madencilik A.Ş. ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanında, Özel Karınca Akademi Anaokulu ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında ve New Ambalaj Mobilya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanında Mesleki ve Teknik Eğitimde işbirliği sağlandı.

İmzalanan işbirliği protokolleriyle ilgili alanlarda öğrenim gören öğrencilerin bir kısmına 10 ay boyunca aylık 500 lira burs sağlanacak. Ayrıca, öğrenciler döner sermaye kapsamında işletmelerin verdiği işleri yaparak hem mesleki becerilerini geliştirecek hem de kazanç elde edecekler. 12. sınıf öğrencileri ise adı geçen işletmelerde staj yapma imkânına sahip olacak. Mezun olduklarında, bu işletmelerde istihdam edilerek mesleki hayatlarına güçlü bir başlangıç yapmaları sağlanacak.

Kaynak : PHA