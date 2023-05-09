Silivri Belediyesi, bin dönüm belediye arazisine milli hibrit ayçiçeği tohumu ekimine başladı. Hasat sonrası ayçiçek yağına dönüştürülerek, 5 litrelik tenekeler halinde 15 bin ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına ulaştırılacak.İSTANBUL (İGFA) - İki yıl önce Ar-Ge çalışmalarına destek verdiği milli hibrit ayçiçeği tohumlarını 2023 üreticiye ücretsiz dağıtarak Silivri’de 30.000 dönüm arazinin Türk ayçiçek tohumu ile buluşmasını sağlayan Silivri Belediyesi, yerli tohuma destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Silivri Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıl da dar gelirli ailelere ayçiçek yağı desteğinde bulunmak için 1.000 dönüm arazisine milli hibrit ayçiçeği tohumu ekimine başladı.

Tohumların toprakla ilk buluşması etkinliğine; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Sarı Tohumculuk Sahibi İbrahim Toruk, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında hasat edilecek ürünler daha sonra 75.000 litre ayçiçek yağına dönüştürülerek, 5 litrelik tenekeler halinde 15.000 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına ulaştırılması hedefleniyor.