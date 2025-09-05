Adıyaman’ın Tut ilçesine kapsamlı bir ziyaret gerçekleştiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, AK Parti Tut İlçe Başkanlığı ve esnaf buluşmasından sonra ilçedeki ihtiyaçları yerinde dinlemek için kurum müdürleriyle bir araya geldi. Buluşmada, ilçenin hizmet kalitesinin arttırılması konusunda istişare yapıldı.

Milletvekili İshak Şan’a, AK Parti Adıyaman il Başkanı Faruk Bülent Kablan, AK Parti İlçe Başkanı Cemal Özdoğan ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Tut ilçesine yeni doktor müjdesi

Adıyaman Tut İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Milletvekili İshak Şan, Başhekim ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Koca ile bir araya geldi. Hastanedeki personel ve kullanılan cihazlar hakkında bilgi alan Milletvekili İshak Şan, hastanede eksik olan Kan Gazı Cihazı konusunda ilgili kurumlara talimat verdi. Hastanede, Kadın Doğum Doktoru ve Pediatrist Doktoru’nun bulunmadığı bilgisini alan Milletvekili İshak Şan, bu bölümlerdeki eksikliği kapatmak için haftanın belirli günlerinde doktorların görevlendirileceği müjdesini verdi. Buluşmada, hastanenin fiziki koşullarının iyileştirileceği de belirtildi. Milletvekili İshak Şan, buluşmanın ardından hastanede tedavi gören hastalarla yakından ilgilendi, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Milletvekili İshak Şan, çocuklarla basketbol oynadı

Tut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Milletvekili İshak Şan, Tut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Leblebici ile bir araya geldi. Ziyarette, ilçede yürütülen gençlik ve spor faaliyetleri, ilçenin spor potansiyeli ve spor altyapısının geliştirilmesi konularında bilgi alışverişi yapıldı. Buluşmada, Milletvekili İshak Şan’a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. Milletvekili İshak Şan buluşmanın hemen ardından, ilçedeki Kapalı Spor Salonu’nu da gezerek çocuklarla birlikte basketbol oynadı.

Tut ilçesindeki son durum değerlendirildi

Milletvekili İshak Şan’ın Tut ilçesindeki son durağı, Tut Belediye Başkanlığı oldu. Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe ile bir araya gelen Milletvekili İshak Şan, ilçenin son durumu hakkında bilgi aldı. Milletvekili İshak Şan, ilçeye her türlü destekte bulunulacağını açıkladı. Milletvekili İshak Şan, Belediye’ye ait çay bahçesinde oturan vatandaşlarla da sohbet etti, vatandaşların önerilerini dinledi.

“Daha güzel bir Adıyaman için durmadan çalışacağız”

Tut ilçesine yaptıkları ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili İshak Şan, “Bugün Adıyamanımızın en güzel ilçelerinden biri olan Tut ilçemizdeydik. İlçemizde Belediye Başkanlarımızı ziyaret ettik, muhtarlarımızla bir araya geldik. İlçenin sorunlarını muhtarlarımızla yerinde dinledik. Muhtarlarımızın çözüm önerilerini dinledik. İlçedeki sorunların çözümü konusunda kurum müdürleriyle görüştük. İnşallah, bu ziyaretler şehrimize faydalı olacaktır. Daha güzel bir Tut ve daha güzel bir Adıyaman için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA