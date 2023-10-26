Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milletvekili Resul Kurt, "Asrın felaketinden en fazla etkilenen kadim şehrimiz Adıyamanımızdaki Milli Eğitimle ilgili taleplerimizi sayın bakanımıza ilettik. Şehrimizi ve eğitim kurumlarımızı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Milletvekilleri Kurt ve Alkayış’ın, Bakan Tekin’den istedikleri ve Adıyaman’daki eğitime yönelik eksiklerinin giderilmesi hususundaki talepleri şöyle:

"Besni, Şambayat ÇPAL ağır hasarlı olması nedeniyle yıkılacaktır. Bu nedenle 8 Derslik ÇPAL’nin devlet yatırım programına eklenmesi, Adıyaman Anadolu Lisesi deprem nedeniyle yıkılmıştır. Pansiyon binası hizmet vermeye devam etmektedir. Bulunduğu bölgede 24 derslikli Anadolu Lisesine ihtiyaç duyulmaktadır, Merkez Adıyaman Lisesinin binalarından biri yıkılmış olup diğeri tahkiktedir. Tahkikte olan binanın da yıkılması muhtemeldir. 1200 civarı öğrencisi bulunmaktadır. 24 derslikli lisenin inşa edilmesi, Merkez Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi deprem nedeniyle yıkılmıştır. Bu nedenle 24 Derslikli İmam Hatip Lisesi ihtiyacı bulunmaktadır, Mevcut Öğretmenevi deprem nedeniyle yıkılmıştır, Merkez Sanko Öğretmen evi (100 Yataklı) Hayırsever tarafından belli bir kısmı tamamlanmış geri kalan kısım için İkmal ihalesi Devlet Yatırım Programına eklenmesi, Kahta Akıncılar İlkokulu: Temel Eğitim Yapım Programına 8 Derslikli ilkokul projesinin eklenmesi, Besni İlçemizde TOKİ tarafından yapılan yeni yerleşim yerlerinin eğitim alanlarında bir İlkokul, bir Ortaokul ve bir Lisenin yapılması."



Kaynak : PHA