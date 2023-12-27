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Milletvekili Tutdere, 2024 yılı Bütçe Görüşmelerinde söz alarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına; deprem bölgesindeki illerin turizm bölgesi ilan edilmesi ile ilgili çalışma olup olmadığını ve Adıyaman’a bir kütüphane yapılıp yapılmayacağını sordu.

Bakanlıktan gelen cevap metninde, projeyle ilgili net bilgiler verilmedi ve yatırım programına alınan bir çalışmanın olmadığı görüldü.

Cevap metninde, Gerger ilçesiyle ilgili olarak, “Adıyaman ili Gerger ilçesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi amacıyla etüt çalışmaları yürütülmekte olup ilan değerlendirme süreci devam etmektedir.” denildi.

Gelen cevap, deprem bölgesinde birçok alan turizm bölgesi olarak ilan edilmesine karşın, Gerger’deki projenin, Adıyaman’daki diğer yatırımlarda olduğu gibi etüt aşamasında kaldığını ortaya koydu.

Adıyaman’a bir kütüphane yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Bakanlık, “Adıyaman il merkezinde Adıyaman Halk Kütüphanesinin yapımı işi yatırım programına alınmış ve uygulama projesi alım süreci başlatılmıştır.” yanıtı verdi.

Ancak, Adıyaman Valiliğinin 2023 Detaylı Yatırım Programında, kütüphane yapım işinin programa alınmadığı ve uygulama projesi alım sürecine dair de herhangi bir çalışma başlatılmadığı görüldü.

Adıyaman ile ilgili verilen, ancak yerine getirilmeyen sözlerin takipçisi olacaklarını belirten Milletvekili Tutdere, “Milletvekili olarak üzerimize düşen görevi yerine getirip ilimizin sorunlarını ilgili makamlara aktarıyoruz. Ancak aldığımız yanıtlar ya temenni düzeyinde kalıyor ya da yatırım programına alınmamış çalışmalarla ilgili olarak yalnızca sürecin başlatıldığı ifade ediliyor. Gerger ilçesindeki turizm bölgesi çalışmasının da, öğrencilerimizin daha sağlıklı ortamda ders çalışabilmesi ve eğitim hayatlarına devam edebilmesi için verilen kütüphane sözünün de, diğer projelerde olduğu gibi takipçisi olacağız. Adıyaman’ımızın sorunlarını sözümüzü esirgemeden Yüce Meclisimize taşımaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



Kaynak : PHA