Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, "Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün 63’üncü yıl dönümü. Gönül isterdi ki, Çalışan Gazeteciler Günü’nde kutlama mesajı yayımlayalım. Ancak, basın özgürlüğünün geldiği nokta itibariyle, maalesef bu günün kutlanacak yanı kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye'nin, geçen yıla göre 16 sıra gerileyerek 180 ülke içerisinde 165'inci sırada yer aldığını aktaran Milletvekili Tutdere, raporda Türkiye’nin, ‘sorunlu’ kategoriden ‘vahim’ kategorisine geçtiğini belirtti.

CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere'nin açıklamaları şöyle:

"Yine aynı raporda Türkiye’de gazetecilerin sürekli tutuklanıp tahliye edildiği, 40 gazetecinin ise yolunun hapishaneden geçtiği vurgulanmıştır. Raporun bir başka can yakıcı dikkat çeken noktası ise, İran’da da benzer uygulamaların yapılıyor olmasıdır. Çağdaş ve müreffeh bir Türkiye arzular ve bunun için mücadele ederken, basın ve ifade özgürlüğünde İran gibi bir ülke ile kıyas edilir duruma getirilmemiz olayın vahametini başka bir açıdan göz önüne sermektedir.

Türkiye Gazeteciler Sendikasının dün yayımladığı rapora göre ise 14 gazeteci tutuklu bulunmaktadır.

Benzer raporlarda ülkemizde basının hükumet eliyle baskı altına alındığına dair gözlemler de mevcuttur.

Maalesef, baskının tek yöntemi tutuklama ya da hapisle de sınırlı kalmamaktadır. Ekonomik baskılar ve korku ikliminin yaratılması nedeniyle, gazetecilerin otokontrol gibi bir baskı mekanizması altında mesleğini ifa etmeye çalışması bir başka önemli sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Bu kara tablo karşısında Çalışan Gazeteciler Günü maalesef kutlanacak bir gün olmaktan çıkmıştır. Neredeyse anma gününe çevirdikleri bu günde; onuruyla ve her türlü baskıya rağmen mesleğini ifa etmeye çalışan basın emekçilerini cesaretlerinden dolayı kutluyor; daha güzel günler için Cumhuriyet Halk Partisi olarak basın emekçilerinin yanında olduğumuzu ifade ediyorum."

Kaynak : PHA