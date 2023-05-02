Milletvekili Tutdere yaptığı konuşmasında 14 Mayıs’tan sonra zulüm düzenin son bulacağının altını çizerek vatandaşları zenginliğe kavuşturacak olan Millet İttifakının iş başı yapacağını vurguladı.

"Bu zulüm düzeni sesimizi duymadı"

Deprem sonrası AK Parti’nin liyakatsiz kadroları yüzünden binlerce yurttaşın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Tutdere,"Adıyaman 6 Şubat’ta büyük bir yıkım yaşadı, büyük acılar yaşadı, yüreğimiz paramparça. Bu yıkımda Adıyamanlılar olarak bu mevcut iktidar bizi afette de unuttu. Kurtarılabilecek durumda olan binlerce hemşehrimiz, kardeşimiz, evladımız bunların ihmali yüzünden, bunların liyakatsiz kadroları yüzünden maalesef can verdiler."şeklinde konuştu.

AK Parti’nin Adıyaman’ı depremde de unuttuğunu söyleyen Tutdere, “Adıyaman AK Parti tarafından hizmette unutuluyordu, afette gördük ki bunlar Adıyaman’ı afette de unutmuş. Bizler burada feryat ettik, Adıyaman’ın yıkıldığını, binlerce insanın enkaz altında olduğunu söyleyerek Adıyaman’ın sesini duyurmak için çok çırpındık ancak bu zulüm düzeni bu sesimizi görmedi, duymadı.” dedi.

"Bu bozuk düzeni değiştirmek için sandıktan zaferle çıkacağız"

Mevcut sistemin bozuk bir sistem olduğunu, depremde bunun daha da net görüldüğünü ve bu bozuk sistemi 14 Mayıs’ta değiştireceklerini dile getiren Tutdere, “Bu deprem şu gerçeği ortaya çıkardı: içinde bulunduğumuz bu sistem bozuk bir düzen. Bu sistemde vatandaşın bir kıymeti yok, bunu depremde gördük. Onun için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde 6 Genel Başkan ve 6 Siyasi Parti bir araya geldik. Buradaki amacımız bu bozuk düzeni değiştirmek. Bu bozuk düzeni değiştirmek için de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız başta olmak üzere 6 Genel Başkanımız Anadolu’yu karış karış geziyorlar. Adaleti yok eden, gençlerimizi işsiz bırakan, tütünümüze yasak getiren bu bozuk düzeni mutlaka değiştireceğiz ve sandıktan zaferle çıkacağız. İnşallah bu dönem iktidar milletvekili olarak TBMM’ye göndereceksiniz ve o zaman bizler halkımızla birlikte bütün sorunları çözeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs’ta sonra Adıyaman Hak Ettiği Hizmeti alacak"

AK Parti’nin yirmi yıldır Adıyaman’da yapmadığı hizmetleri bir yılda yaparak vatandaşın hizmete sunacaklarını dile getiren CHP’li Tutdere, “Depremin başından bu yana Binevler Mahallemiz sanki Adıyaman’ın bir mahallesi değilmiş gibi büyük bir haksızlık yapılıyor. Suyundan tutun mahallenin bozuk yollarına kadar inşallah 14 Mayıs’tan sonra Binevler’de hak ettiği hizmeti alacak, Adıyaman’da hak ettiği hizmeti alacak bundan emin olun. Gücünüzü birleştirin ve sandıkta bize sahip çıkın, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na sahip çıkın. Göreceksiniz ki AK Parti’nin yirmi yıldır yapamadığını biz bir yılda yapıp hepinizin hizmetine sunacağız. Bunlar Adıyaman'ımızın mahallelerini, köylerini bilerek yoksul bıraktı. Yoksulluğu yönetmeye çalışıyorlar. Biz bu topraklarda yoksulluğu bitireceğiz, yoksulluk tarihin çöplüğüne gidecek. Bizim iktidarımızda herkes kazanacak, herkes zenginleşecek yoksul insanımız kalmayacak.” dedi.

"Millet ittifakı iktidarında tütündeki hapis cezası kalkacak"

Tütündeki hapis cezasının kalkacağını dile getiren Milletvekili Tutdere,"Adıyaman bu iktidar tarafından mağdur edildi, hızlarını alamadılar Adıyamanlının ekmeğinize de göz diktiler. Adıyamanlıların tek geçim kaynağı olan tütününe hapis cezası getirdiler. Söz veriyoruz AK Parti’nin tütüne getirdiği hapis cezasını kaldırıp tarihin çöplüğüne atacağız, tütünü özgür bir şekilde üreteceksiniz. Kimse tütünüm yakalandı, yolda durduracaklar mı, yolda başıma ne gelecek korkusu artık bitecek. Adıyaman’ın milli ve yerli ürünü Türkiye'nin her yerinde pazarlanacak ve satılacak.” şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA