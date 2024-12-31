Milletvekili Şan, 2025 yılında daha büyük projeler ve güzel hizmetlerle halka umut veren müjdeler paylaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yeni yılın, geçmişin tecrübelerinden güç alarak geleceğe umutla bakam için bir fırsat sunduğunu vurgulayan Şan, zor bir coğrafyada yaşadığımızı belirterek,"Gönül coğrafyamızda gerçekleştirilmeye çalışılan oyunların önemli bir kısmını bozan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan inşallah daha müreffeh bir coğrafya oluşturmanın gayesi ile çalışıyor ve bunun mücadelesini veriyor. 2025 yılının 2024 yılından daha müreffeh olması amacıyla, edindiğimiz tecrübeler ışığında adımlarımızı daha iyi atacağımız miladi bir takvim olacaktır. Ne mutlu ki biz milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü bir ülke olarak ve geleceğe daha bir güvenle bakarak yeni bir yıla daha giriyoruz" dedi.

Sağlık alanında yatırımlara değinen Şan, “2024 yılının sonlarına doğru Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanemizi bütün kademeleriyle hizmete açtık. Sağlık Yatırımları kapsamında 55 dönüm arazi üzerine inşa edilen 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 60 Poliklinikle hizmete açılmıştır. Bu sağlık alanında göğsümüzü kabartan bir gelişmedir. Ayrıca sahip olduğu teknolojik ve fiziki alt yapısıyla uzun vadede Adıyaman’ın sağlık alt yapısını ve fiziki koşulları iyileştirecek, her türlü sosyal donatıya sahip İl Sağlık Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası hizmete sunuldu. Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) Merkezi, Onkoloji Tanı Merkezi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz hizmete sunulmuştur. Bunların yanında vatandaşlarımızın barınma sorununu çözecek deprem konutlarımızın inşası hızlı bir şekilde devam etmektedir"

Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Adıyaman’ın sorunlarının takipçisi olmaya, çözüm üretmeye ve daha yaşanabilir bir şehir inşa etmeye kararlı olduklarını belirten Şan, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimizin Adıyaman’a kazandırdığı yatırımlar için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. 2025 yılının ilk günü aynı zamanda rahmet ve mağfiret iklimi üç ayların da ilk günü. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının 2025 yılının başlangıcına denk gelmesi bizler için ayrı bir mutluluk vesilesidir. Recep ayının, gönüllerimize huzur ve maneviyat getirmesini, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim. 2025'in Adıyaman’ımıza, ülkemize ve milletimize mutluluk, başarı ve refah getirmesi dileğiyle, tüm hemşehrilerime selam ve sevgilerimi iletiyorum."



Kaynak : PHA