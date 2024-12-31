2025 yılının yeni başlangıçlar, yeni hayaller ve yeni umutlarla dolu olmasını sevgi, huzur ve mutluluğun hakim olduğu bir yıl geçirmesini dileyen Kurt; "Yeni bir yılın eşiğindeyiz, 6 şubat bin yılın felaketinin üzerinden 2 yıla yakın bir süre geçti, yaralarımızı hızla sarıyoruz. Geride bıraktığımız yıl zorluklarla dolu olsa da, bize dayanışmanın, sevginin ve umudun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Adıyamanlı hemşehrilerimiz için bir yandan konut ve işyerlerini bitirmeye ve teslim etmeye gayret ediyor, öbür yandan da kamu kurumları, okullar, hastaneler, köprü ve yol projeleri ile şehrimizin alt yapısını ayağa kaldırıyoruz. Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan indere'de 16.500 konut tamamlanmak üzeredir. Bir çok hemşehrimiz yeni yıla teslim edilen evlerinde girecek.

Çelikhan Adıyaman ve Sincik-Kahta-Malatya yollarının ihalesi, sözleşmesi ve yer teslimi yapılmış olup şehrimize büyük katkı sağlayacaktır. Barajlar ve sulama kanallarının hızla tamamlayarak tarımsal üretime de destek olunacaktır.

2025 yılında tüm deprem konutlarını tamamlayarak teslim etmiş olacağız. Meydan projesiyle şehrimize yeni bir vizyon katacağız. Birlikte başardık, birlikte yaptık. Birlikte el ele vererek, daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz. Deprem bölgesinde konut, işyeri ve alt yapı yatırımlarına öncelik veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Kaynak : PHA