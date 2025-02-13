Milletvekili Şan, mesajında Berat Kandili’nin af, rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı, manevi arınma ve yenilenme fırsatı sunan müstesna gecelerden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Berat, bağışlanma, umut ve huzurun gecesidir. Ramazan ayının habercisi olan bu kutlu zaman dilimi, bizlere geçmişi muhasebe edip geleceğe daha güçlü bir iman ve umutla bakma fırsatı sunmaktadır. Bu gece, kalplerimizi kin ve nefret gibi kötü duygulardan arındırmalı, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Dualarımızda ülkemizin huzurunu, mazlum ve mağdur kardeşlerimizin selametini dilemeli, manevi değerlerimize daha sıkı sarılmalıyız."

Berat Kandili’nin başta Adıyamanlı hemşehrilerinin olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni eden Şan, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirmesi dileğiyle tüm vatandaşların kandilini kutladı.



Kaynak : PHA