6 Şubat depreminde ağır yıkımın yaşandığı Adıyaman'da sağlık alanındaki eksikliklerin giderilmesi çalışmaları devam ederken deprem nedeniyle kapatılmak zorunda kalınan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği yeniden hizmete başladı.

Sigara içmenin dünyada ve Türkiye'de en önemli sağlık sorunlarından birisi olduğunu hatırlatan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Kasım Turgut, polikliniğin ilimizdeki önemli bir eksiği gidereceğini ifade etti.

Başhekim Turgut,"Depremin etkilerini üzerinden atan hastanemizde, vatandaşların her türlü sağlık sorununa cevap vermek için gerekli bütün birimleri açmak için çalıştığımızı ve bu anlamda akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi birçok sağlık sorununa sebep olan sigarayla mücadelede hastanemiz sigara bırakma polikliniği önemli bir görevi ifa edecektir. Polikliniğimiz ilimize hayırlı olsun"dedi

"Polikliniğimiz haftada iki gün randevulu olarak hizmet verecektir"

Polikliniğe başvuranlara ilaç tedavileri ve süreç takipleri ile danışmanlık hizmet vereceklerini aktaran Aile Hekimi Uzmanı Emine Erun, ise şunları söyledi:

"Sigara kullanmanın ne kadar zararlı olduğu artık herkes tarafından bilinen bir gerçek. İçeriğinde 4 binden fazla kimyasal içeren sigara, başta akciğer kanseri olmak üzere bir çok organda ciddi hastalıklara sebep olmakta. Bunun yanında sigarayı bırakmak mümkün ve bırakıldığı takdirde verdiği zararlar geri döndürülebilir. Bu sebeple hastanemiz bünyesinde hizmet vermeye başlayan polikliniğimizde bireye özgü motivasyonel görüşmeler, ilaç tedavileri ve süreç takipleri, danışmanlık hizmetleri verilecektir. Sigara bırakmak için polikliniğimize başvuran kişiler danışmanlık hizmetinden ve bakanlığın bu hizmet için sunduğu ilaçtan ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler. Ayrıca gerekli hastalarda sigaranın insan bedenine verdiği zararlar araştırılarak uygun yönlendirmeler yapılacaktır. Zemin katta hizmet verecek olan Polikliniğimizden vatandaşlarımız haftada iki gün (pazartesi ve çarşamba) randevu alarak hizmet alabilecekler."



Kaynak : PHA