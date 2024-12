Milletvekili Şan mesajında,"Adıyaman’ımız bundan 70 yıl önce, yani 1 Aralık 1954 yılında 6418 sayılı Kanunla Malatya’dan ayrılarak il haline gelmiştir. Ancak 2002 yılı öncesine kadar halk arasında sürekli ‘koca bir köy’ olarak nitelendirilen Adıyaman’ımız, AK Parti iktidarından sonra adeta kabuğunu kırdı. Her biri birbirinden özel ve ilimizin önemli sorunlarının çözülmesine katkı sağlayan projelerle Adıyamanlı hemşehrilerimize güzel hizmetler sunuyoruz. 22 yıllık iktidarımız boyunca sayısız projelerle büyük bir değişim ve dönüşümü sağlayan Adıyaman’ımıza eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, deprem konutlarımızdan kamu binalarımızın yenilenmesine kadar birçok devlet yatırımlarıyla ilimiz en parlak dönemlerini yaşamıştır. Ancak bizlerde yaşadığımız asrın felaketi sonrasında şehrimizi yeniden inşa etmek için gereken her şeyi yapıyoruz."dedi.

"Adıyaman’ımızı tüm dünyaya tanıtmak için imkân oluşturma gayreti içerisindeyiz" diyen Şan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde şehrimizde gerçekleştirdiğimiz büyük projeler ve hizmetlerle Adıyamanlı kardeşlerimizin takdirini kazandık. Her zaman ve her seçimde bize büyük bir teveccüh gösteren hemşehrilerimize hizmet yolunda ne yapsak azdır. Adıyaman sevdasıyla çıktığımız bu yolda kesintisiz hizmet dönemini sürdürmek ve istikrarın devamı için milletvekilleri olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak, ilimizin tarihi zenginliklerinin tanıtımı ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, eğitimdeki yatırımların devamı ve daha da üst seviyelere çıkarılmasını sağlamak temel önceliğimizdir. İlimizin sahip olduğu mümtaz değerleri yeni fırsatlar anlayışıyla gündeme getirerek, Adıyaman’ımızı tüm dünyaya tanıtmak için imkân oluşturma gayreti içerisindeyiz. İl oluşumuzun bu özel gününde Adıyaman'ımızın 70. yıl dönümünü gururla kutlarken, diğer yandan 6 Şubat'taki acı felaketin verdiği hüznü ve burukluğu yüreğimizde hissederek hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum"



Kaynak : PHA