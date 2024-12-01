Adıyaman’ın il oluşunun 70. Yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Adıyaman Valisi Osman Varol,"Zengin tarihi, kültürel mirası doğal güzellikleri ve bereketli topraklarıyla, tarihi serüveni boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve sosyal barışı ile Türkiye’ye ve dünyaya model olan, 40 bin yıllık geçmişinden gelen birikimi ile geleceğe doğru yürüyen Adıyaman’ın il oluşunun 70. yılını idrak ediyoruz.

Ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en çok can kaybına yol açan 6 Şubat depremleri ile derin yaralar alan ilimizde depremin yüreklerimizde yol açtığı tarifsiz acıların izlerini hızlı bir şekilde sarmak, şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Adıyaman merkez ve ilçeleri ile köylerimizde baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya çalışmaları başlattık. Şu anda ilimiz merkez örenli bölgesi, ilçelerimiz ve köylerimizde inşa edilen ve anahtar teslimi yapılan konutlarımıza vatandaşlarımızı yerleştirmeye başladık."dedi.

Kalıcı konutların tamamlanmasıyla Adıyaman’ın geleceğinden daha çok umutlu olacağını ifade eden Vali Varol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siz değerli hemşerilerimizin huzur ve refahını her şeyden üstün tutarak dualarınız ve desteklerinizle kadim şehrimizin tamamını en küçük bir gerilemeye, en küçük bir ihmale mahal vermeden yeniden ayağa kaldırmak ve eski ruhuna kavuşturmak için çalışma arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalıştığımızın bilinmesini istiyoruz. İlimizin dört bir tarafında devam eden kalıcı konutlarımızın ve işyerlerimizin tamamlanması ile birlikte Adıyaman’ın geleceğinden daha çok umutlu olacağız. Eşine az rastlanacak güzelliklere sahip kadim şehrimizi hep birlikte el ele verip sizlerin de desteği ile daha güzel yarınlara taşıyacağımıza inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Adıyaman’ımızın il oluşunun 70. yıldönümünü kutlar, Valisi olmaktan onur ve şeref duyduğum bu kadim şehrin gelişmesinde ve kalkınmasında bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyor bu vesile ile tüm Adıyamanlı hemşerilerime selam ve sevgilerimi sunuyorum."



Kaynak : PHA