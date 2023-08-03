AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'a AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran ve AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Milletvekili Şan'ı Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Kasım Turgut ile beraberindeki Doç. Dr. Habip Almış, Dr. Öğr. Üyesi Aşkın Vural, Uzm. Dr. İbrahim Tunç ve Dr. Hüseyin Şen karşıladı.

Milletvekili Şan, ilk olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaat alanına geçti. Şan, burada firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şan, daha sonra yan tarafta bulunan ek hizmet binasında incelemede bulundu ve Başhekim Vekili Doç. Dr. Kasım Turgut'tan yerleşkenin amacı ve fiziki çalışma alanıyla ilgili istişarede bulundu.

Milletvekili Şan, burada bulunan firma yetkilileri ile yaptığı görüşmede yapımın hızlandırılması noktasında talimat verdi.

Hasta Çocuklara Ziyaret

Şan, beraberindekiler ile birlikte yatan hasta servisinde tedavi gören çocukları ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Burada hasta yakınları ile sohbet ederek ihtiyaçlarını soran Şan, onlara şahsi telefon numarasını verdi.

Şan, son olarak Başhekim Vekili Doç. Dr. Kasım Turgut'u odasında ziyaret etti.

Şan, burada bir süre Turgut ile sohbet ederek, eksiklikler noktasında gerekli hassasiyet gösterilerek en hızlı şekilde tamamlanması için talimat verdi.

Şan, daha sonra EAH Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ve ekibini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Hastane inşaatlarında bulunan firma yetkilileri ile süreç hakkında bilgi aldığını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan,"Şehrimizi sağlık alanında rahatlacak bir proje olan 300 yataklı Kadın Çocuk ve Doğum Hastanesi'nin inşaatını inceleyerek süreç hakkında görüşmelerde bulunduk. 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğini, çok kıymetli mesai arkadaşlarımı ve tez zamanda şifalarına kavuşmalarını dua ederek tedavileri devam eden çocuklarımızı ziyaret ettik."dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şan, daha sonra ayrıldı.



Kaynak : PHA