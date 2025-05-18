"19 Mayıs tarihi bir dönüm noktasıdır"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesinin milletin kaderini tayin ettiği tarihi bir adım olduğunu belirten Şan, “19 Mayıs 1919, istiklal mücadelemizin ve milli direniş ruhunun sembolüdür. Bu günün gençliğe armağan edilmesi, gelecek kuşaklara olan inancın en güçlü ifadesidir” dedi.

"Adıyaman'da gençliğe yatırım yapıyoruz"

Milletvekili Şan, Adıyaman genelinde gençliğe yönelik önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, “Adıyamanımız ve ilçelerinde gençlerimize spor tesisleri, modern yurtlar kazandırıyoruz. Her ilçemize spor tesisleri, gençlik merkezleri, halı sahalar, basketbol sahaları yapıyoruz. Gençlerimizin daha sağlıklı ortamlarda yaşaması için çalışıyor, onların her alanda gelişmesi için yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz"

Gençlerin azmi ve kararlılığıyla Türkiye’nin gelecekte de küresel ölçekte söz sahibi olacağına inandığını belirten Şan, “Geleceğimizin mimarları olan gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimiz ile de gençlerimiz ve ülkemiz kazanacaktır. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için onlara daha fazla destek veriyoruz” dedi.

"Şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Milletvekili Şan, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmetle anarak, “Bu vesileyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı en içten duygularımla kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA