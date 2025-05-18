Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesinin, Türk milletinin istiklal ve istikbal yürüyüşünün ilk adımı olduğunu vurgulayan Önat, bu tarihin milletin esarete boyun eğmeyeceğini dünyaya ilan ettiği kutlu bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

"Türk gençliği bu milletin istikbalidir"

MHP İl Başkanı Önat, mesajında gençliğe duyulan güvene şu sözlerle dikkat çekti:

“Bu anlamlı gün, aynı zamanda gençliğe olan inancın ve verilen kutsal emanetin simgesidir. Türk gençliği, bu milletin istikbalidir. Ülkü Ocaklarında milli ve manevi değerlerle yetişen, ahlaki duruşu ve vatan sevdasıyla yoğrulan gençlerimiz, bu kutlu mirası geleceğe taşıyacak en büyük teminattır.”

"Depremzede gençlerimiz metanetle ayağa kalkıyor"

6 Şubat depremleri sonrası büyük acılar yaşayan Adıyamanlı gençlerin, tüm zorluklara rağmen inançla ayağa kalktığını belirten Önat, gençlerin hem şehri yeniden inşa etmede hem de Türkiye’nin yarınlarına yön vermede önemli bir rol üstlendiklerini söyledi.

“Geçmişten aldığımız güçle yarınları inşa ederken, özellikle Adıyamanlı gençlerimize güveniyoruz. Büyük acılar yaşayan şehrimizin evlatları, yaşadıkları zorluklara rağmen metanetle ayağa kalkmakta; küllerinden yeniden doğan bir inançla ülkemizin geleceği için kararlılıkla çalışmaktadır.”

"Gençlik, istikbal meşalemizdir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine de yer veren Önat, “Gençlik, milletimizin istikbal meşalesi, devletimizin omurgası, istiklalimizin manevi muhafızıdır” ifadelerini hatırlattı ve Adıyamanlı gençlerin bu bilinçle hareket edeceğine inandığını vurguladı.

"Şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Ali Önat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı:

“Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; milletimizin ve özellikle sabrı, inancı ve kararlılığıyla gurur duyduğum Adıyamanlı gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

Kaynak : PHA