Adıyaman Belediyesi tarafından duyurulan konser, 20 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Eğriçay Parkı’nda gerçekleştirilecek. Belediye, etkinliği “Gençlik Haftası coşkusunu hep birlikte yaşayalım” çağrısıyla sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Daha Önce de Benzeri Tartışmalar Yaşanmıştı

6 Şubat depremlerinden önce Adıyaman Park AVM tarafından düzenlenen ve Aleyna Tilki’nin sahne aldığı konser için de benzeri tartışmalar yaşanmış, bazı çevreler sanatçının söylemleri üzerinden eleştiriler yöneltmişti. Ancak söz konusu konsere 50 bine yakın Adıyamanlının katıldığı ve çoğu vatandaşın konser alanına giremeden dışarıda kaldığı gözlenmişti.

Olgun’dan Sert Çıkış

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, video açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sanatçı adı altında milli ve manevi değerlerimize hakaret eden isimlerin bu şehre getiriliyor olması kabul edilemez. 19 Mayıs gibi anlamlı bir günde, gençliğe rol model olacak isimlerin daha özenle seçilmesi gerekirken, Mosso gibi geçmişteki söylemleriyle toplumun değerlerini hiçe sayan bir kişinin sahne alması, bizleri derinden üzmüştür. Belediyeyi bu tercihten vazgeçmeye çağırıyoruz.”

Tartışmaların Odağındaki Sanatçı

Melek Mosso daha önce bazı açıklamaları ve sahne performansları nedeniyle muhafazakâr çevrelerden tepki almıştı. Buna rağmen Türkiye’nin birçok kentinde düzenlenen konserlerine yoğun ilgi devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi cephesinden ise şu ana kadar Olgun’un açıklamalarına karşı bir yanıt verilmiş değil.

Kaynak : PHA