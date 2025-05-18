Başkan Alkan, gençlerin bilgi, çalışkanlık, iyi ahlak ve vatan sevgisiyle yetişmesinin ülkenin geleceğini şekillendireceğini belirterek, eğitim ve kültür politikalarının gençleri bilinçli bir şekilde yetiştirecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

“Gençlik, ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin teminatıdır” diyen Alkan, eşitlik, adalet ve özgürlüğü savunan, gelişmeleri doğru yorumlayan ve teknolojik yeniliklere açık olan gençlerin ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağını kaydetti.

Başkan Alkan, 19 Mayıs’ın emperyalist güçlere karşı kazanılan İstiklal Harbi’nin başlangıcı olduğunu belirterek, bugün de aynı birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Mesajının sonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, milletin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Kaynak : PHA