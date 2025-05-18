Mimar Sinan Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasında kadınlar, çocuklar ve gençler hep birlikte “Filistin özgür olana dek” dedi.

“51 binden fazla sivil hayatını kaybetti, 18 binden fazlası çocuk”

Ayşe Tepe, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında 51 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 117 binden fazla kişinin de yaralandığını belirterek, “18 binden fazla çocuk, annesinin kucağında dünyaya umutla bakması gerekirken hayatını kaybetti. Sokaklarda oynaması gereken çocukların artık sesi çıkmıyor. Gazze’de insanlık ölüyor” dedi.

“Hastaneler yok edildi, çocuklar açlıktan ölüyor”

İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de sağlık altyapısının çöktüğünü belirten Tepe, “Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Eğitim kurumları, ibadethaneler, su tesisleri, barınma alanları da yıkıldı. Su yok, un tükenmek üzere, fırınlar çalışmıyor. Çocuklar açlıktan hayatlarını kaybediyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Filistin halkının yaşadığı bu yıkımın “bir halkı sistematik olarak yok etmeye yönelik apertheid niteliğinde bir soykırım” olduğu vurgulandı.

“Gazze yalnız değildir, insanlık sessiz kalmamalı”

Ayşe Tepe, konuşmasında uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak, “Gazze yalnız değildir. Saldırılara sessiz kalmak bu zulme ortak olmaktır. Vicdan sahibi olan herkes, din, dil, ırk ayırt etmeksizin bu zulme karşı sesini yükseltmelidir. Bu, sadece Müslümanların değil, insanlığın ortak meselesidir” dedi.

“Soykırım iddialarına karşı sessiz kalınmamalı”

Açıklamada ayrıca, PKK bildirilerine de atıfta bulunularak Türkiye’ye yöneltilen “soykırım” ithamlarına karşı güçlü bir siyasi duruşun gerekliliği vurgulandı. “Soykırım ifadesi Türkiye’ye atılmış ağır bir iftiradır” diyen Tepe, bu tür ithamların Türkiye’yi hedef alan uluslararası kampanyaların bir parçası olduğunu belirtti.

“Sistematik yıkım: 454 bin konut, 331 bin altyapı tesisi hedef alındı”

Tepe, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü bombardımanın 7 Ekim’den bu yana 454 bin konutu ve 331 bini aşkın su ve kanalizasyon altyapısını hedef aldığını söyledi. “Bu, sadece bir savaş değil; halkın geleceğini, yaşam hakkını ve tüm altyapısını hedef alan bilinçli bir yıkım politikasıdır” dedi.

“ABD’nin desteğiyle işgal sürüyor, ilhak planları kabul edilemez”

ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin her fırsatta yeniden teyit edildiğini vurgulayan Ayşe Tepe, “Gazze’nin ilhakı planları kabul edilemez. Filistin yalnız değildir. Bu tür hayali planlardan derhal vazgeçin” diye konuştu.

“Türkiye’den sesleniyoruz: Zulme karşı birleşelim”

Basın açıklamasının sonunda ise şu çağrı yapıldı:

“Bugün Gazze’de elektrik yok, su yok, gıda yok. Ama en önemlisi çocuklar yok. Bu manzara karşısında sessiz kalmak mümkün değildir. 2. Dünya Savaşı’nda zulme uğrayanların bugün zulmü uygulayanlara dönüşmesini ibretle izliyoruz. Bizler vicdan sahibi insanlar olarak çocukların özgürce büyüyebileceği bir Filistin istiyoruz. Bu mücadelemiz Filistin özgür olana dek sürecek.”

Açıklamanın ardından bazı katılımcılar dua etti, çocuklar Filistin bayrakları taşıdı. Etkinlik boyunca “Gazze yalnız değildir”, “Sessiz kalma, zulme ortak olma” ve “Filistin halkı onurumuzdur” sloganları atıldı.

Kaynak : PHA