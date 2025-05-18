Anaç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919, esarete boyun eğmeyen bir milletin kaderini kendi elleriyle yazmaya başladığı gündür. Milletimizin tarih sahnesinde yeniden doğrulduğu, zulme ve esarete karşı imanla ve azimle ayağa kalktığı kutlu bir diriliş günüdür.”

“İstiklal Mücadelesi, izzetimizin ve hür yaşama irademizin müdafaasıdır”

Sultan Vahdettin’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anadolu’ya göndermesiyle başlayan İstiklal Mücadelesi'nin, yalnızca toprak savunması değil, aynı zamanda inanç ve izzeti koruma iradesi olduğuna dikkat çeken Anaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu mücadele, sadece topraklarımızın değil; izzetimizin, inancımızın ve hür yaşama irademizin de müdafaası olmuştur. İmanla yoğrulmuş bir milletin, tarihe altın harflerle yazdığı büyük bir destandır.”

“Ahlaklı, inançlı ve vatansever bir gençlik yetiştirmek en büyük görevimizdir”

19 Mayıs’ın gençliğe ithaf edilmesinin bir sembol olduğuna işaret eden Anaç, geleceğin gençler aracılığıyla inşa edileceğini belirtti:

“Bugün bizlere düşen; ahlaklı, erdemli, vatanını ve milletini seven, adaleti, hakkaniyeti ve inancını kendisine ilke edinen bir gençliği geleceğe hazırlamaktır. Güçlü bir toplumun temeli, maneviyatı sağlam bir gençlikle atılır.”

“Milli mücadele kahramanlarını rahmetle anıyor, gençliğimizin bayramını kutluyorum”

Mesajının sonunda 19 Mayıs’ın anlamına vurgu yapan Anaç, tüm şehitleri rahmetle anarak gençlerin bayramını kutladı:

“Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine sırt sırta verip kurtuluş mücadelesi veren ve bu topraklar uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; milletimizin ve kıymetli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

Kaynak : PHA