Kaymakam Seyhan, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının, kurtuluş mücadelesinin başlangıcı ve Cumhuriyet’in temelinin atıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

“Bağımsızlık Meşalesi Samsun’dan Anadolu’ya Yayıldı”

19 Mayıs’ın yalnızca Türk milletinin kaderini değiştiren bir başlangıç değil, aynı zamanda mazlum milletlere ilham veren bir direniş ruhu olduğunu ifade eden Seyhan, bu tarihin milletin birlik ve beraberlik içinde kenetlendiği, vatanın bağımsızlığı uğruna büyük fedakârlıkların göze alındığı bir mücadele günü olduğunu belirtti.

Kaymakam Seyhan, Atatürk’ün bu önemli günü gençlere armağan etmesinin, onların Cumhuriyet’e ve milli değerlere sahip çıkma bilincini güçlendirdiğini vurgulayarak, gençlere hitaben “Bu bayram, sadece bir anma günü değil; aynı zamanda sizlerin Cumhuriyetimizin geleceğine sahip çıkma sorumluluğunu taşıdığınızı gösteren anlamlı bir gündür” ifadelerini kullandı.

Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak, tüm gençlerin ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Kaynak : PHA