Kartalkaya’daki Yangın Felaketi ve İş Sağlığı Açısından Çıkarılacak Dersler

21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Milletvekili Resul Kurt, bu trajedinin Türkiye’de yangın güvenliği ve iş sağlığı konusunda ciddi eksikliklerin bulunduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Kurt, konuşmasında yangında hayatını kaybedenler arasında eski Bolu Milletvekili Mehmet Güner’in ailesinin yanı sıra, vergi hukuku uzmanı ve gazeteci Nedim Türkmen ile ailesinin de bulunduğunu ifade ederek, tüm kayıplar için başsağlığı dileğinde bulundu.

“Bu elim yangında aralarında eski Bolu Milletvekilimiz Mehmet Güner’in kızı, damadı ve torunlarının bulunduğu ailelerimizin yanı sıra, Bloomberg HT televizyonunda yıllarca birlikte program yaptığım dostum, ağabeyim, Orduspor eski Başkanı, vergi hukuku üstadı ve gazeteci Nedim Türkmen ile eşi, kızı ve oğlunun da bulunduğu 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum.”

Yangınların sadece iş yerlerinde değil, konutlar, oteller, sanayi tesisleri ve kamu binalarında da büyük bir risk oluşturduğunu belirten Kurt, yangın güvenliği önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri Hayat Kurtarır”

TBMM’de yaptığı konuşmada İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği yükümlülüklere dikkat çeken Milletvekili Kurt, işverenlerin yangın ve afet risklerine karşı gerekli tüm tedbirleri almak zorunda olduklarını belirtti.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlere risk değerlendirmesi yapma, acil eylem planı oluşturma, yangın eğitimi ve ilkyardım eğitimi aldırma gibi zorunluluklar getirmektedir. Bu tür önlemler sadece iş yerleriyle sınırlı kalmamalı; konutlar, oteller, toplu taşıma araçları ve kamu binalarında da bu tür tedbirlerin alınması hayati önem taşımaktadır.”

Özellikle iş güvenliği konusunda Türkiye’de bilinç düzeyinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Kurt, işverenlerin çalışanlarını yangın, deprem ve diğer afetlere karşı eğitmesi gerektiğini belirtti.

“Bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması için işverenlerin iş güvenliği konusunda yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. Yangın, deprem ve diğer afetlere karşı alınan her tedbir, olası bir felakette onlarca, belki de yüzlerce insanın hayatını kurtarabilir.”

“Türkiye Afetlere Hazırlıklı Olmalı”

Milletvekili Resul Kurt, Türkiye’nin afetlere hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, iş sağlığı ve güvenliğinin sadece belirli sektörlerde değil, tüm yaşam alanlarında dikkate alınması gerektiğini söyledi.

“Yangın, deprem, sel gibi doğal afetler ve iş kazaları konusunda Türkiye her zaman hazırlıklı olmalıdır. Bu nedenle sadece iş yerlerinde değil; evlerde, okullarda, hastanelerde, kamu binalarında ve toplu taşıma araçlarında da gerekli önlemler alınmalı, denetimler artırılmalıdır.”

Türkiye’de son yıllarda iş kazalarının ve yangınların artış gösterdiğine dikkat çeken Kurt, mevcut yönetmeliklerin daha sıkı uygulanması ve denetimlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

“Sadece yasal düzenlemeleri hayata geçirmek yeterli değil, aynı zamanda bunların etkin şekilde uygulanmasını sağlamak da şart. Yetkililer bu konuda daha sıkı denetimler yapmalı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri zorunlu hale getirilmeli ve ihmali bulunan işletmelere ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.”

TBMM’de İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yeni Adımlar Atılacak

Konuşmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeni adımlar atılması gerektiğini belirten Kurt, özellikle yangın güvenliği yönetmeliklerinin güncellenmesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve işletmelerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini söyledi.

“İş sağlığı ve güvenliği konusunu daha fazla gündeme getireceğiz ve TBMM’de bu konuda yeni düzenlemelerin yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’de artık iş kazalarından, yangın felaketlerinden ve iş güvenliği ihlallerinden kaynaklanan can kayıplarının önüne geçilmesi için daha fazla adım atmamız gerekiyor.”

Milletvekili Kurt, bu tür felaketlerin tekrar yaşanmaması için devlet kurumlarının, iş dünyasının ve toplumun tüm kesimlerinin iş birliği yapması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’nin güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturması, sadece yasal zorunluluklarla değil, aynı zamanda toplumun bilinçlendirilmesiyle mümkündür. Hem kamu hem özel sektör bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, iş güvenliği tedbirleri etkin şekilde uygulanmalıdır. Ancak bu şekilde, iş kazalarının ve yangın felaketlerinin önüne geçebiliriz.”

Kaynak : PHA