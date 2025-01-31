Deprem Sonrası Manevi Mekânlarda Büyük Hasar

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman’da ağır hasara yol açarken, yalnızca konut ve iş yerleri değil, cami, mescit ve Kur’an kursları gibi ibadethaneler de büyük oranda zarar gördü. Deprem sonrası kentte başlatılan yeniden inşa ve onarım çalışmaları devam ederken, manevi mekânların ayağa kaldırılması yönünde de çeşitli girişimler hız kazandı.

Bu kapsamda, AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, Adıyaman’ın din hizmetleri alanındaki mevcut ihtiyaçlarını içeren kapsamlı bir rapor hazırlayarak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a sundu. Yapılan görüşmede, camiler, Kur’an kursları ve dini eğitim merkezlerinin yeniden inşası için destek talep edilirken, Samsat ilçesinde yapımı tamamlanan Safvan Bin Muattal Hazretleri Camii’nin açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın da katılması için davette bulunuldu.

“Din Hizmetlerinde Güçlü Bir Yeniden Yapılanma Şart”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Milletvekili Alkayış, Adıyaman’ın din hizmetleri açısından önemli talepleri olduğunu belirterek, bu ihtiyaçların karşılanması için Ankara nezdinde temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.

“Depremde zarar gören camiler, Kur’an kursları ve mescitlerimiz, vatandaşlarımız için büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu yapıları en kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’a, Adıyaman’ımızın din hizmetleri konusunda duyduğu ihtiyaçları içeren detaylı bir rapor sunduk. Bu süreçte, gençlerimiz ve çocuklarımız için rehberlik hizmetleri ve Kur’an kurslarının da güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Çok verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Adıyaman İl Müftülüğü hizmet binasının depremin ardından ağır hasar alması nedeniyle yenilenmesi gerektiğini dile getirdiklerini belirten Alkayış, “İl Müftülüğümüzün daha güçlü ve kapsamlı bir şekilde hizmet verebilmesi için binasının yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade ettik. Sayın Başkanımız da bu konuda hassasiyet gösterdi” dedi.

Safvan Bin Muattal Hazretleri Camii Açılışa Hazır

Samsat ilçesinde yapımı tamamlanan Safvan Bin Muattal Hazretleri Camii’nin açılışı için de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı Adıyaman’a davet ettiklerini belirten Alkayış, caminin bölge halkı için büyük manevi bir öneme sahip olduğunu söyledi.

“Samsat ilçemizde inşası tamamlanan Safvan Bin Muattal Hazretleri Camii, hem mimarisi hem de manevi değeri ile halkımız için önemli bir ibadethane olacak. Açılış töreni için Diyanet İşleri Başkanımızı Adıyaman’a davet ettik ve Sayın Başkanımız bu davetimize olumlu yaklaştı. İnşallah açılış günü hem şehrimiz hem de bölgemiz için anlamlı bir gün olacak.”

Adıyaman'da Din Hizmetlerinin Güçlendirilmesi İçin Çalışmalar Sürecek

Adıyaman’da deprem sonrası yeniden inşa sürecinin hız kesmeden devam ettiğini belirten Alkayış, manevi mekânların da bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

“Deprem sonrası her alanda olduğu gibi, din hizmetleri alanında da eksiklikleri gidermek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Adıyaman’ın manevi yapılarının yeniden inşası, sadece ibadet mekânlarını ayağa kaldırmakla sınırlı değil, aynı zamanda halkımızın moralini ve toplumsal huzurunu da artıracak bir adımdır. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan görüşmelerin takipçisi olacaklarını belirten Alkayış, din hizmetlerinin daha güçlü ve kapsayıcı bir şekilde sunulması için Ankara ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Görüşme sırasında gösterdiği misafirperverlik ve duyarlılık için Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a teşekkür eden Milletvekili Alkayış, Adıyaman’ın her anlamda kalkınması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA