Toplantıya Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye başkan yardımcıları ve üç partinin meclis üyeleri katıldı. Çözüm bekleyen sorunlar, proje önerileri ve çalışma gerektiren alanlar masaya yatırıldı.

Kahta’nın gelişimine katkı sunacak önerilerin ele alındığı toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, şu ifadeleri kullandı:

“Belediye meclis üyelerimizin görüş ve önerilerini almak amacıyla, Prof. Dr. Mahmut Kaya hocamızın moderatörlüğünde bir odak grup toplantısı gerçekleştirdik. Üç partimizin temsilcilerinin katıldığı bu toplantıda dile getirilen öneri ve eleştiriler, çalışmalarımıza yön verecek. Katkı sağlayan tüm meclis üyelerine teşekkür ederim.”

İlçenin altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi ve kentsel dönüşüm gibi konularının ele alındığı toplantıda, vatandaşların taleplerine yönelik çözüm önerileri geliştirilerek, ortak bir yol haritası belirlenmesi hedeflendi.

Kahta Belediyesi, benzer istişare toplantılarının belirli aralıklarla düzenleneceğini ve alınan kararların halkın beklentileri doğrultusunda hayata geçirileceğini duyurdu.

Kaynak : PHA