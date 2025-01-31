"Kartalkaya faciası, denetimsizlik ve yönetim zaafının göstergesidir"

Basın mensuplarına hitaben konuşan Demir, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın selamlarını ileterek başladığı açıklamasında, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesine dikkat çekerek, “İktidarın yorulduğunun, ülkeyi yönetemediğinin açık bir göstergesidir” dedi.

"Yangın faciasında ihmal ve denetimsizlik var"

Kartalkaya’daki yangınla ilgili yetkilileri sert bir dille eleştiren Demir, otel işletmecilerinin yalnızca kar amaçladığını, kamu kurumlarının denetim görevlerini yerine getirmediğini belirtti. Yangının büyük bir ihmal ve denetimsizlik sonucu faciaya dönüştüğünü vurgulayan Demir, şu ifadelere yer verdi:

Yangın çıkışları kapalıydı veya yetersizdi.

Yangın merdivenleri bina içinde kaldı ve ulaşılabilir değildi.

Duman dedektörleri çalışmadı, yangın alarmı yoktu.

Yangın söndürme tüpleri ya yoktu ya da yetersizdi.

Oteller bölgesinde bir tane bile itfaiye aracı yoktu.

"Sorumluluk üstlenmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir"

Otelin ruhsatını veren ve denetim yapmayan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın asli kusurlu, Bolu Belediyesi'nin ise tali kusurlu olduğunu belirten Demir, “78 insanımızın ölmesini mi beklediniz?” diyerek yetkilileri istifaya çağırdı.

"Depremlerden ders alındı mı?"

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümüne sayılı günler kaldığını hatırlatan Demir, “Depremlerden ders alındı mı? Çürük binaların dönüşümü yapılıyor mu? Gelecekte beklenen depremlere karşı hangi hazırlıklar var?” sorularını yöneltti.

Demir, doğal afetler sonrası kimsenin sorumluluk üstlenmediğini belirterek, "Herkes işini iyi yapıyorsa, bu afetler nasıl faciaya dönüşüyor?" diye sordu.

"Emeklilerin hakları gasp ediliyor"

Basın toplantısında emekli maaşlarındaki adaletsizliklere de değinen Demir, 2025 yılında emekli olanların, 2024 yılında emekli olanlardan %30 daha düşük maaş aldığını belirtti.

“Çok prim öde, geç emekli ol, az maaş al” diyerek mevcut emeklilik sistemini eleştiren Demir, şu ifadeleri kullandı:

“Çalışanlar ve emekliler, bütçenin kötü yönetilmesinin bedelini ödüyor.”

“Enflasyon yüzde 44,38 açıklanıyor ama asgari ücrete %30, SSK ve Bağ-Kur emeklisine %15,75, memur emeklisine %11,54 zam yapılıyor.”

“Refah payı verilmedi, fatura her zamanki gibi dar gelirlilere kesildi.”

"Çare Milli Görüş’te, çözüm Adil Düzen’dedir"

Yeniden Refah Partisi olarak, iktidarın yanlış ekonomi politikalarına ve toplumsal sorunlara karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Demir, “Çalışanların ve emeklilerin hakkını alacağı günler Yeniden Refah ve Yeniden Erbakan iktidarıyla gelecektir” dedi.

Demir, konuşmasını Kartalkaya faciasında ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek tamamladı.

Kaynak : PHA