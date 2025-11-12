Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında AK Parti grubu adına söz alan AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve Komisyon Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt ile CHP'li milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı. CHP sıralarından gelen laf atmalar üzerine Milletvekili Kurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) eleştirerek, 'İstanbul'da 16 milyon kişi yaşıyor, 10 bin kişiye 833 lira veriyorsun, kalkıp burada iktidarı eleştiriyorsun. Önce dön kendi bahçene bak.' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kurt, İBB'nin dar gelirli emeklilere yönelik 'pazar desteği' taahhüdünü hatırlatarak, 'İstanbul'da 'emeklilere 10 bin lira pazar desteği vereceğim' diye oy istiyorsunuz ama 833 lirayı sadece 10 bin kişiye veriyorsunuz. Demek ki sizin kriterlerinize göre yoksul emekli sayısı 10 bin kişiyle sınırlı' dedi.

Konuşmasında belediyelerin hizmet eksikliğine de değinen Milletvekili Kurt, 'Sen belediyelerde su dağıtamıyorsun, çöp toplayamıyorsun; ülkeyi nasıl yöneteceksin! Allah sizin yöneteceğiniz ülkeden bizi muhafaza etsin' sözleriyle muhalefete tepki gösterdi.

Kaynak : PERRE