Ekonomik politikaların şekillendiği, bütçenin hazırlandığı ve ülkenin mali yapısına yön veren komisyon, yasama sürecinde kritik bir rol oynuyor. Görev almak, hem büyük bir sorumluluk hem de yüksek düzeyde uzmanlık gerektiriyor.

Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uzmanlığıyla tanınan Doç. Dr. Resul Kurt, önceki dönemlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği aktif çalışmalarla dikkat çekmişti.

Özellikle deprem bölgesinin yeniden inşası, istihdam ve kalkınma projelerinin desteklenmesi, altyapı yatırımlarının hızlandırılması, tarım ve sanayi sektörlerine yönelik girişimler gibi konularda önemli adımlar atmayı sürdürecek.

6 Şubat depremlerinden ağır etkilenen Adıyaman ve bölge illerine yönelik yatırımlar, bütçe kaynaklarının etkin kullanımı açısından büyük önem taşıyor. Kurt'un, yeni dönemde bölgenin kalkınmasına yönelik projeleri desteklemesi bekleniyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, bütçe yönetiminin disiplinli ve kalkınma odaklı bir yaklaşımla sürdürülmesi hedeflenirken, Doç. Dr. Resul Kurt’un ekonomik tecrübesi ve akademik birikimiyle komisyona önemli katkılar sunacağı ifade ediliyor.

Kaynak : PHA