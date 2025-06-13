Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından 7 ay süren çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 104 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirdi.

Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, bu faaliyetlere teşvik eden şüpheliler hedef alındı. Şüpheliler arasında 1 milyondan fazla takipçiye sahip anonim ve fenomen hesapların kullanıcıları da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yetkililer, yasa dışı bahisin sadece bireyleri değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suç olduğunu vurguladı. Vatandaşların güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, valiler, İl Emniyet Müdürleri ve emniyet personeli tebrik edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1933387929809789292