ORC Araştırma'nın 1-5 Kasım 2025 tarihleri arasında 26 ilde, 2 bin 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette, medya performansı ve hitabetiyle öne çıkan AK Parti milletvekilleri belli oldu. AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, yüzde 7,6 oranla öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Anket sonuçlarına göre ayrıca, medya alanında en beğenilen isimler arasında AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yüzde 16,4 oranla birinci sırada yer alırken, Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel yüzde 15,1 oranla ikinci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ise yüzde 14,0 oranla üçüncü sırada yer aldı.

Araştırmaya göre sıralama şu şekilde:

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman - %16,4

AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu - %15,1

AK Parti Adana Milletvekili Ömer Çelik - %14,0

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek - %13,2

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu - %12,8

AK Parti İstanbul Milletvekili Üyesi Özlem Zengin - %11,9

AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Şen - %10,5

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan - %8,6

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan - %8,1

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt - %7,6

Kaynak : PERRE