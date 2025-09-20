Şeriban ÖZÇAKMAK – AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, tarımsal destek ödemeleri kapsamında Adıyamanlı üreticilere 41,8 Milyon TL ödeme yapılacağını duyurdu. Desteleme ödemeleriyle ilgili detaylı bilgi veren Milletvekili Resul Kurt, 3.989 yetiştiriciye 19 milyon 216 bin 400 TL buzağı desteği, 2 yetiştiriciye 41 bin TL malak desteği, 313 yetiştiriciye 6 milyon 171 bin 158 TL süt desteği ve 2 yetiştiriciye 16 milyon 422 bin 250 TL kırsal kalkınma desteği olmak üzere toplamda 41 milyon 850 bin 808 TL ödeme yapıldığını ifade etti.

“Bu desteklerle üreticimizin emeği değer buluyor, Adıyaman’ımızın toprağı bereketleniyor, sofralarımız şenleniyor” diyen Kurt, şu ifadeleri kaydetti:

“Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya şükranlarımı sunuyorum. Bu destekler; çiftçimizin elini güçlendirecek, hayvancılığımızı geliştirecek ve Adıyaman’ımızın üretim gücünü daha da artıracaktır.”

Milletvekili Resul Kurt, açıklamasının sonunda ise, “Üreten Adıyaman, büyüyen Türkiye” vurgusunu yaptı.

