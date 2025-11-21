Adıyaman Üniversitesi'nin 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, üniversiteye 3 milyar 895 milyon 222 bin TL'lik bütçe ayrıldığını açıkladı.

Milletvekili Kurt, yaptığı değerlendirmede Adıyaman için önemli bir kaynağın hayata geçirildiğini belirterek, 'Adıyaman Üniversitesi'nin 2026 yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonumuzda 3 milyar 895 milyon 222 bin TL olarak kabul edilmiştir. Bu güçlü bütçe; üniversitemizin akademik kapasitesini artıracak, bilimsel araştırmaları destekleyecek, yeni yatırımların ve altyapı güçlendirmelerinin önünü açacak ve gençlerimizin daha nitelikli bir eğitim almasına katkı sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.

Eğitime yapılan her yatırımın Türkiye Yüzyılı vizyonu için stratejik önem taşıdığını dile getiren Milletvekili Kurt, 'Kadim şehrimizin eğitim vizyonuna değer katacak bu önemli adımın; Adıyaman Üniversitesi ailemize, öğrencilerimize ve şehrimizin geleceğine hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman'ımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Kaynak : PERRE