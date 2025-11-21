Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sürücüsü Y.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEM Parti'den '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı: 'Deprem sonrası Adıyaman'da çocuklar en ağır bedeli ödüyor' - Videolu Haber

112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Emel Ş., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Atatürk Bulvarı Adliye önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Emel Ş.'ye, Y.T. idaresindeki 34 DDG 318 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.