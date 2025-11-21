Olay, Atatürk Bulvarı Adliye önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Emel Ş.'ye, Y.T. idaresindeki 34 DDG 318 plakalı hafif ticari araç çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Emel Ş., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç sürücüsü Y.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : PERRE
