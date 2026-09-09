AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, yatırımın Adıyaman'ın tarımsal üretim kapasitesini güçlendireceğini belirterek, 'Toprağımız suyla buluşacak, üretimimiz artacak, çiftçimizin alın teri berekete dönüşecek' dedi.

223 Bin Dekar Arazi Suya Kavuşacak

Proje kapsamında inşa edilecek 8,2 kilometrelik tüneller vasıtasıyla yılda 400 milyon metreküp suyun Adıyaman ve çevresindeki tarım arazileriyle buluşturulması hedefleniyor. İlk etapta 223 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Milletvekili Kurt, projenin yalnızca bir sulama yatırımı olmadığını, aynı zamanda Adıyaman'ın üretim ve kalkınma hamlesinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

'Adıyaman'ımızda tarımın geleceğine ve üreticimizin emeğine güç katacak çok önemli bir yatırıma daha kavuşuyoruz. Toprağımız suyla buluşacak, üretimimiz artacak, çiftçimizin alın teri daha bereketli yarınlara dönüşecek.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Yumaklı'ya Teşekkür

Milletvekili Kurt, yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür etti:

'Depremin ardından yeniden ayağa kalkan Adıyaman'ımızı yalnızca yeniden inşa etmiyor, aynı zamanda üretimiyle, tarımıyla ve güçlü altyapısıyla geleceğe hazırlıyoruz. Bu kıymetli yatırımın şehrimize kazandırılmasındaki güçlü iradesi dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum.'

Kurt, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Suyu toprakla, emeği bereketle buluşturacak bu büyük yatırımın Adıyaman'ımıza, bölgemize ve bütün çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE