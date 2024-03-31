Adıyaman'da Toplum Yararına Çalışan (TYP) işçiler, kadro ve özlük hakları talebiyle bir yürüyüş düzenledi ve Mimar Sinan Parkı'nda siyasilerle buluştu. TYP Adıyaman Derneği Kurucu Başkanı Güner Kuzu, parkta yaptığı açıklamada, derneğin kuruluşunu duyurdu ve TYP çalışanlarının sorunlarına dikkat çekti. Kuzu, TYP'nin statüsünün genişletilmesi ve özlük haklarının artırılması taleplerini dile getirdi. Ayrıca Adıyaman'da kaç TYP'li olduğu konusunda bilgi vererek, işçilerin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

TYP çalışanlarını ziyaret eden AK Parti Milletvekili Hüseyin Özhan ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, işçilerin taleplerini dinledi ve çözüm için çalışacaklarını belirtti. Özhan, TYP’li işçilere iş imkanları yaratma sözü verirken, TYP programının devamı ve iş alanlarının yaratılması için çaba gösterileceğini dile getirdi.

“Birleşerek daha güçlü hale geleceğimize olan inançla ve güçlü bir kadro ile ‘Toplum Yararına Çalışanlar Derneği’mizi hayırlısıyla kurduk.” ifadelerini kullanan TYP Adıyaman Derneği Kurucu Başkanı Güner Kuzu, Adıyaman Mimar Sinan Parkı’nda toplanan TYP çalışanları adına yaptığı açıklamada, “Buradaki topluluk amacımız öncelikle TYP'ye süreklilik kazandırmak, TYP'nin statüsünü ve özlük haklarını genişletmek. Biz TYP'de çalıştığımız süreç boyunca bazı zorluklarla karşılaştık. Hatta bazı arkadaşlarımız birden fazla zorluklarla karşılaştı. İzin haklarımız olmadığından ötürü, kişisel haklarımız olmadığından ötürü, çalışan haklarımız olmadığından ötürü birçok arkadaşımızın çıkışı verildi ve onlar artık evlerine ekmek götüremiyorlar. Bundan dolayı biz süreklilik istiyoruz ve biz statü kazanmak istiyoruz.” dedi.

“Kaç TYP'li var?”

Kuzu açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Şu an Adıyaman'da en son yapılan açıklama 8 bin 500’e kadar yükseldiği söyleniliyor. Yani bütün bu insanların evlerine ekmek götürmeye ihtiyacı var ki, bu insanlar ihtiyacı olmasa zaten şu an günümüzde Adıyaman'da 17 bin 500 TL'ye ev geçindirmek gerçekten çok imkansız hale geldi. Kiraların ne kadar yükseldiğini toplum olarak hepimiz biliyoruz.

“Ne tür başvurularda bulundunuz ve ne tür cevapları aldınız?”

Bu konuda henüz bir başvuruda bulunmadık. Derneğimizi yeni kurduk. Bu arada derneğimizin açıklamasını da yapalım. TYP Çalışanları adlı derneğimizi kurduk ve bütün TYP'li arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızı basından birebir yayınlayacağız.”

Mimar Sinan Parkı’na yürüyen ve sonrasında parkta toplanarak açıklamalarda bulunan TYP çalışanlarını ziyaret eden AK Parti Milletvekili Hüseyin Özhan ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, TYP çalışanlarını dinleyerek neler yapılıp yapılamayacağı konusunda izahatta bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, TYP’lilerin talepleri hakkında yaptığı açıklamada, “Bunların çözüm noktasına yaptığımız mücadeleleri, uğraşlarımızı kendilerine izah etmeye çalıştık. Kendileri de olgunlukla karşıladılar. İlk düşüncemiz mücbir sebep halinin devamını sağlamak. Bunun akabinde TYP'yi uzatmak mümkün olduğu kadar. Şu anda kadrolaşmalarıyla ilgili şu an herhangi bir söz de veremiyoruz zaten. Buradaki takdir edersiniz biz bunları ekonomiye kazandırmaya çalışacağız. Bunlar için de Adıyaman toparlandıkça, iş yerleri çoğaldıkça bunların öncelikle iş alımları konusunda tasarrufta bulunmak istiyoruz. Yani biliyorsunuz bu TYP'nin amacı toplum yararı bir programdı, amacının biraz dışına doğru sapmaya başladı.

Bizim tek düşüncemiz şu dönemde yani TYP programında 8 bin 500'e yakın kişi bir anda istihdam edildi biliyorsunuz Adıyaman'da. Bunların işte deprem döneminde özellikle ayakta durabilmeleri, ekonomilerini biraz sağlayabilmeleri amacıyla devletimiz ekstradan bunları finansman yüküne katlanarak ki, bu ekonomi zor olduğu dönemde böyle bir yükün altına girdi ve bunun da biz tabi insanlar belli bir düzeye geldikçe kadro istemeleri gayet doğal hakları. Fakat biz bunların mevcut bir iş yeri olmadığı halde ekstradan istihdam ettik. Şimdi bunlara iş yeri sağlamaya çalışacağız.

Adıyaman'da alanlar düzelttikçe gerek devlet kurumları gerek özel kurumlar da sanayi alanları olsun kurumlarımız olsun, buralarda yatırımları çoğalttıkça, tüm amacımız şu anda o, onlara iş imkanları, iş çalışabilecekleri alanları oluşturup daha sonra öncelikli istihdamları sağlatmaya çalışacağız.

“Yarısı devletten yarısı işverenden şeklinde bir formül?”

Yok onu da konuştuk da o çok tutmadı. Aslında onu da önerdik. Yani biliyorsunuz demin de izah ettim ben size. Toplum Yararı Programı'nda islam ettiğimiz TYP'li personellerimiz şu anda ekstradan işe alınan kişiler. Siz de biliyorsunuz takdir edersiniz. Sanayi alanında kullanabilir miyiz? Hem çalışsınlar, iş gücü, ihtiyacı karşılansın. Çünkü Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret ettim. Biliyorsunuz o bölgede ben uzun yıllar görev yaptım. İşletmelerin çoğu şu anda yarım kapasite ve üçte iki kapasite. Hepsi TYP bitsin bizi mahvetti diyorlar onlar da. Bir de öbür tarafa dönüyorum. Halkımız TYP devam etsin diyor. Yani ortak bir çözüm noktasına gitmemiz gerekiyor. Şu aşamada hakikaten büyük sıkıntı yaşıyoruz yani dengeyi korumakta. Önerisi olan insanların önerisine de açığız gerçi bu konuda ama. Bir şekilde devlet kurumlarıyla bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde acaba bu alanlarda istihdam ederek veya dediğiniz gibi yarı yarıya paylaşarak bu alanlarda bu arkadaşları kullanabilir miyiz diye o konuda uygulanabilir değil şu anda.

Yapamadık o işi de. İşin açığı çok sağlıklı bulmadılar. Yani buradaki çözüm noktasında bizim tek çaremiz şu anda demin söylediğim gibi işte iş alanlarını bunlar ekonomiye kazandıracak çözümler üretmek. Çalışacakları alanları yaratmak ve bunlar daha sonra öncelikli olarak iş sistemini sağlamak olacak. Artık sanayi içinde başka bir çözüm üretmemiz gerekecek. Gerçekten oralarda bayağı bir sıkıntıda. Bir dönem 3-4 ay öncesinde organize sanayi ve fabrikalar çok böyle satış ekonomik sıkıntı olduğu için üretimleri düşmüştü. Çok sesleri çıkmıyordu ama işçi bulamama konusunda. Son birkaç aydır gerçekten ekonomide, özellikle sanayi arasında canlanma oldu. Tam kapasite üretime geçmeye çalışıyorlar. Bu sefer de işçi bulamıyorlar. Bakalım bir ortak çözüm bulmaya çalışacağız ama biz artık işimiz zor yani.

Kaynak : PHA