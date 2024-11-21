Kurt, özellikle Adıyaman’daki can kayıpları, yaralılar ve kayıp vatandaşlar hakkında bilgi talep etti.

"Devletimiz Deprem Bölgesinin Yaralarını Sarmaya Devam Ediyor"

Milletvekili Kurt, konuşmasında devletin deprem sonrası bölgedeki çalışmalarını vurgulayarak, Adıyaman ve diğer deprem bölgelerinde yapılan çalışmaların detaylandırılmasını istedi. Kurt, İçişleri Bakanı’na şu soruları yöneltti:

“Adıyaman’da Valilik, Kaymakamlık ve AFAD başta olmak üzere Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam ediyor? Tüm deprem bölgesinde toplam kaç vatandaşımız hayatını kaybetti, kaç yaralı var? Aranan ve halen bulunamayan vatandaşlarımızın sayısını bizimle paylaşır mısınız?”

Depremzedelerin Durumu Gündemde

Deprem bölgesindeki yaraların sarılması için devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Kurt, can kayıpları ve kayıp vatandaşlar konusunun netleşmesi adına resmi bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Adıyaman’da Valilik ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmaların detaylarının paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Deprem Raporlaması Talebi

Kurt’un soruları, hem Adıyaman özelinde hem de tüm deprem bölgesinde durumun net bir şekilde raporlanarak kamuoyuna açıklanmasını talep eden bir çağrı niteliği taşıyor. Bakan Yerlikaya’nın, komisyondaki yanıtları ve bakanlık tarafından yapılacak açıklamaların, deprem bölgelerindeki çalışmalara dair kapsamlı bir bilgilendirme sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PHA