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AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç.Dr. Resul Kurt; 2024 yılı Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığımız çalışmalar sonrasında 17 Aralıkta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçelerini belirledik.

Milletvekili Kurt;

"Bu kapsamda;

2023-2024 Eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlamak üzere olan ve 14 Fakültesi, 1 Yüksekokulu, 1 Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, 6 Meslek Yüksekokulu, 15 Araştırma Merkezi ve 1 Devlet Konservatuarı ile büyümesini hızlı bir şekilde sürdüren Adıyaman Üniversitesi’nin 2024 Yılı bütçesi belli oldu.

Adıyaman Üniversitesi’nin 2024 Yılı Bütçesi olarak belirlenen

1 Milyar 954 milyon 208 bin TL TBMM Genel Kurulu çalışmalarımız sonucunda kabul edilmiştir. Şehrimize Hayırlı olsun."dedi.