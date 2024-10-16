"Spor Tesisleri Depremzedeler İçin Önemli"

Kurt, 6 Şubat depreminin ardından, Adıyaman merkez ve ilçelerde özellikle gençlerin spor yapabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve vakit geçirebilecekleri alanlara olan ihtiyacın arttığını ifade etti. Spor tesislerinin, depremzedelerin psikolojik ve fiziksel iyileşme sürecinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Kurt, Adıyaman geneli için spor kompleksleri ve yeni tesisler yapılması gerektiğini Bakan Bak’a iletti.

"Kahta İçin Yeni Proje Talepleri"

Kurt, görüşme kapsamında Kahta ilçesi için planlanan projeleri detaylandırarak, 2025 yılı planlamasına alınmasını talep etti. Talep edilen projeler arasında şunlar yer aldı:

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

2 Kapalı Futbol Sahası (30x50 metre)

3 Dörtlü Soyunma Odası

76x113 metre ölçülerinde Futbol Sahası ve 960 kişilik tribün

3 Sentetik Halı Saha (20x40 metre)

3 Gençlik Merkezi (1500 m²)

4 Basketbol ve Voleybol Sahası

Fitness Salonu

Bocce Salonu

"Destek İçin Teşekkür"

Kurt, görüşme sonunda Bakan Bak’a Adıyaman’daki spor tesisi ihtiyaçlarına gösterdiği ilgiden ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. Bu adımların, depremzedelerin rehabilitasyonu ve toplumun genel spor faaliyetlerine katılımı açısından önemli olduğunu belirtti.

Kaynak : PHA