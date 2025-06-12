“Partimizin teveccühü bizi onurlandırdı”

Görevin kendisine tebliğ edilmesinin ardından bir açıklama yapan Milletvekili Şan, TBMM Kâtip Üyeliği görevine layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “AK Parti TBMM Kâtip Üyesi görevinin partimizin teveccühü ile tarafıma verilmesi bizi onurlandırdı” dedi.

“Bu sorumluluğun bilinciyle Adıyaman’ı ve milletimizi temsil edeceğim”

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kendisini bu göreve layık gören tüm parti yöneticilerine teşekkür eden Şan, şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman’ımızı temsilen bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle TBMM kâtip üyeliğine seçildim. Başta dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere beni bu göreve layık görenlere şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılında çıkmış olduğumuz bu yolda önce Adıyaman, sonrasında ise ülkemize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu önemli sorumluluğu bana layık gören; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler’e, Grup Başkan Vekillerimize ve kıymetli milletvekili arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu sorumluluğun bilinciyle; Adıyaman’ımızı, AK Parti’mizi ve aziz milletimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Rabbim bizleri mahcup etmesin.”

Doç. Dr. İshak Şan, hem Adıyaman’daki çalışmalarıyla hem de TBMM’deki aktif rolüyle dikkat çekiyor. Yeni göreviyle birlikte yasama sürecinde daha etkin bir görev üstlenmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA