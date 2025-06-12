AK Parti, 28. Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde TBMM’de görev alacak isimleri belirledi. Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekili seçilirken, yeni katip üyeler ve idare amirleri de açıklandı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Grubu, TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda, 28. Yasama Dönemi’nin ikinci devresinde görev yapacak TBMM Başkanvekili, Başkanlık Divanı katip üyeleri ve TBMM İdare Amirlerini belirledi.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre TBMM Başkanvekili Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ olurken, katip üyeliklere Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Adıyaman Milletvekili İshak Şan seçildi.

TBMM İdare Amirleri Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İstanbul Milletvekili Hasan Turan belirlendi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, AK Parti ve diğer siyasi partilerin Başkanlık Divanı ile ihtisas komisyonları için belirlediği isimler oylanacak.

Güler, komisyon üyelerinin bugün okunacağını, gelecek hafta ise komisyonların başkanlık divanlarının belirleneceğini ifade etti.

https://twitter.com/bybekirbozdag/status/1933154638276006115

TBMM 28. yasama dönemi 2. devresinde şahsımı yeniden TBMM Başkanvekilliğine aday gösteren ve seçilen Bekir Bozdağ, seçimler sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ak Partimiz Meclis Grubumuz üyeleri ile TBMM Genel Kurulu’daki oylamalarda bizleri TBMM Başkanvekilliği görevine seçen her partiden milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.