7 Yeni Park, 7 Yeni Soluk

Sümerpark, Siteler Parkı, Hayat Parkı, Karayolları Üçgen Park, Yunus Emre Parkı, Kayalık Parkı ve TOKİ Sitilce Parkı, Adıyaman’ın farklı mahallelerinde halkın hizmetine sunuldu. Parklar; çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor sahaları ve dinlenme alanlarıyla hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifle vakit geçireceği sosyal yaşam merkezlerine dönüştü.

Toplamda yaklaşık 10 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılan bu projeler, Başkan Tutdere’nin “yeşil kent” vizyonunun somut adımlarını oluşturuyor.

Çevreci Belediyecilik: Sondaj Suyu ile Sulama

Adıyaman Belediyesi’nin çevre duyarlılığı, parkların sulama sistemlerine de yansıdı. Yeni yapılan parklarda içme suyunun korunması amacıyla şebeke suyu yerine sondaj kuyularından elde edilen yer altı suları kullanıldı. Günlük yaklaşık 170 litre yer altı suyu ile parkların sulaması gerçekleştirilerek hem su tasarrufu sağlandı hem de sürdürülebilir çevre yönetimi desteklendi.

Parkların Alan Dağılımları

Tutdere: “Adıyaman’ı Yeşil ve Yaşanabilir Bir Kent Haline Getirmekte Kararlıyız”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Adıyaman’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve çocuklarımız için sağlıklı bir çevre oluşturmak öncelikli hedefimiz. Her 2 ayda 1 yeni park anlayışıyla kentimizi daha yeşil, daha nefes alınabilir hale getirmeye kararlıyız” dedi.

Başkan Tutdere, park yatırımlarının devam edeceğini belirterek, özellikle mahalle sakinlerinin taleplerine göre yeşil alan düzenlemelerinin sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak : PHA