Başkan Tutdere Çalışmaları Yerinde İnceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, ekiplerle birlikte sahaya çıkarak çalışmaları yerinde inceledi. Altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları tamamlanan Mersin Caddesi’nin asfaltlama sürecinin başladığını duyuran Başkan Tutdere, caddenin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman’a ikinci bir ulaşım aksının kazandırılacağını vurguladı.

“Mersin Caddesi, Şehrimizin İkinci Kapısı Olacak”

Başkan Tutdere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Altyapısı, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları tamamlanan Mersin Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarına başladık. Bu caddeyle birlikte şehrimizin ikinci kapısını açmış olacağız. Hem trafik yükünü hafifletecek hem de afetlere karşı şehrimizi daha dirençli hale getirecek önemli bir güzergâhı halkımızın hizmetine sunacağız.”

“Mutlu Bir Adıyaman’ı Hep Birlikte İnşa Edeceğiz”

Adıyaman Belediyesi’nin kent genelindeki alt ve üstyapı yatırımlarına aralıksız devam ettiğini dile getiren Başkan Tutdere, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Adıyaman Belediyesi olarak tüm ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Alt ve üstyapı yatırımlarımızı hızla sürdürüyor, halkımızın desteğiyle yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman’ımızı barışın, kardeşliğin ve umudun şehri yapacağız. Halkımızın desteğiyle hep birlikte mutlu bir Adıyaman’ı inşa edeceğiz.”

Mersin Caddesi tamamlandığında sadece ulaşım açısından değil, aynı zamanda afet yönetimi perspektifinden de kentin dayanıklılığını artıracak önemli bir adım olacak. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kaynak : PHA