AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Özhan mesajında, 19 Mayıs 1919’un sadece bir tarih değil, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olduğunu vurguladı.

“19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak kurtuluş meşalesini yaktığı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı ilk ve en önemli adımdır. Bu anlamlı gün, milletimizin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olduğu kadar, aynı zamanda gençliğimize duyulan güvenin ve inancın da en güçlü simgesidir.”

“Gençliğimiz Milli Değerlerle Yetişmeli”

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün 19 Mayıs’ı gençliğe armağan etmesini “geleceğe güvenin ilanı” olarak değerlendiren Özhan, gençlerin eğitimi ve yetiştirilme biçiminin önemine dikkat çekti:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu özel günü gençliğe armağan etmesi; ülkemizin geleceğini gençlerimize emanet ettiğinin açık bir göstergesidir. Bu nedenle gençlerimizin donanımlı, bilinçli ve milli değerlerle yetişmesi en büyük arzumuzdur.”

“Kurtuluş Savaşı’nın Kahramanlarını Rahmetle Anıyorum”

Özhan, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını minnetle andı ve gençlerin bayramını kutladı:

“Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

Kaynak : PHA