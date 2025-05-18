A Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 19 Mayıs mesajında hem geçmişin mirasını hem de geleceğe yönelik sorumluluğu vurgulayan kapsamlı bir açıklama yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadele’nin yalnızca bir askeri hareket değil, bir milletin iradesini teslim aldığı bir diriliş olduğunu ifade eden Alsan, bugünün gençlerine seslendi.

“Manda ve Himaye 1919’da Reddedildi, Bugün de Reddedilecektir”

Başkan Alsan, mesajının ilk bölümünde 19 Mayıs’ın tarihsel bağlamına işaret ederek, günümüz politik tartışmalarıyla bağ kurdu:

“Manda ve himaye bir zamanlar emperyalizmin adıdır. Bugün ise başka kılıklarda karşımıza çıkmaktadır: Terörle pazarlık, milli egemenliğe karşı dayatmalar, dış kaynaklı anayasa tartışmaları, bölgesel kalkınma kisvesiyle yürütülen etnik ayrıştırma projeleri… Bunların hepsine karşı durmak, 19 Mayıs ruhunun bugünkü adıdır.”

“Cumhuriyet Teslim Alınamaz Bir İradenin Adıdır”

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışını “bir milletin kaderine sahip çıkma yürüyüşü” olarak tanımlayan Alsan, “79 yürekli insanın taşıdığı o irade, bugün milyonlarca gencimizin yüreğinde yaşamaktadır. Cumhuriyet, teslim alınamaz bir iradenin adıdır” ifadelerine yer verdi.

A Parti’den Gençliğe Somut Vaatler

A Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, açıklamasında partisinin gençlere yönelik projelerini 6 başlıkta şu şekilde sıraladı:

İlk İşim Programı: Üniversiteden mezun olan gençlere, mezuniyet sonrası ilk bir yıl içerisinde kamu destekli staj ve istihdam garantisi.

Mülakatın Kaldırılması: Kamuda işe alımlarda mülakat uygulamasının tamamen sona erdirileceği sözünü verdi.

Dijital Vatandaşlık Akademisi: Gençlere yapay zekâ, veri bilimi ve kodlama alanlarında ücretsiz ve sertifikalı online eğitim imkânı.

Yurt ve Barınma Reformu: Tüm illerde devlet destekli, güvenli ve erişilebilir gençlik yurtlarının kurulması.

Kredi Borcu Adaleti: Eğitim kredilerinde faiz affı ve gelire endeksli ödeme sistemi.

Kültür ve Spor Gençlik Fonu: Sanat, kültür ve sporla ilgilenen gençlere yönelik aylık teşvik bursları.

“Gençliğin Yüzü Gülmeden Hiçbir Yüzyıl Kurtulmuş Sayılmaz”

Açıklamasında gençliğe olan güvenini yineleyen Alsan, “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bu milletin geleceğini teslim edeceği gençlere; borcumuz sadece söz değil, somut imkânlar sunmaktır” dedi.

Alsan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“19 Mayıs bir başlangıç değil, bir milletin ‘ben varım’ dediği gündür. A Parti olarak biz de bugün diyoruz ki: Bu millet bir daha ne manda kabul eder, ne himaye! Ne Kandil’de yazılan notaya boyun eğer, ne Brüksel’de çizilen anayasa planına razı olur. Bu vatan gençlerindir. Biz onlara yalnızca anahtarı teslim edeceğiz!”

Kaynak : PHA