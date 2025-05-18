Kahta Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Giyim Fuarı, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor. Ramazan Çarşısı’nda kurulacak olan fuarda yerel esnaflar stant açarak ürünlerini tanıtma ve satış yapma imkânı bulacak.

Etkinliğin açılışı 20 Mayıs Salı günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sosyal medya ve görsel duyurular aracılığıyla yaptığı çağrıda, fuarın Kahta’daki ekonomik canlılığa ve yerli üreticiye katkı sağlayacağını belirtti.

“Uygun Fiyatlar, Geniş Ürün Yelpazesiyle Yerli Esnafa Destek Oluyoruz”

Başkan Hallaç, “Tüm halkımız davetlidir” ifadesiyle yaptığı çağrıda, şu mesajı verdi:

“Giyim Fuarımız, hemşehrilerimize uygun fiyatlarla alışveriş imkânı sunarken aynı zamanda yerli esnafımızın da yanında durmamızı sağlayacak. Geniş ürün çeşitliliğiyle Ramazan Çarşısı’nda gerçekleştireceğimiz bu fuar, Kahta’nın ekonomik hareketliliğine katkı sunacak. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz.”

Etkinlik Bilgileri:

Tarih: 20 Mayıs Salı

Saat: 16.00

Yer: Ramazan Çarşısı, Kahta

Kahta Belediyesi tarafından desteklenen bu tür organizasyonların, yerel ticaretin gelişmesine katkı sunduğu ve esnafla vatandaş arasında doğrudan iletişim köprüsü kurduğu vurgulandı.

Kaynak : PHA