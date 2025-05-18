CHP Besni İlçe Başkanı Asım Öcal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yazılı bir açıklama yayımladı. Öcal açıklamasında, 19 Mayıs 1919’un Türk milletinin kaderini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“19 Mayıs, ülkemizin kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda atılan ilk adımdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir avuç vatanseverin başlattığı Milli Mücadele zaferle sonuçlanmış ve Lozan Barış Anlaşması ile taçlanmıştır.”

“Lozan’ı Tartışmaya Açanlara Yazıklar Olsun”

Öcal, Türkiye’nin bağımsızlık temelinin Lozan’la perçinlendiğini belirterek, “Sevr’i yırtıp Lozan’ı imzalayan bu fedakâr insanlara selam olsun. Lozan’ı tartışmaya açıp Sevr hayali kuranlara yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz Vatan Emanetinin Bilincindedir”

19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin, gençliğe verilen değerin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Öcal, Türkiye’nin geleceğine duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti:

“Gençlerimizin ata yadigârı olan vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum.”

“Saraçhane’den Van’a, Gençlerin Kararlılığı Umudumuzdur”

CHP’li Öcal, farklı illerde gençlerin ortaya koyduğu demokratik duruşa dikkat çekerek, “Gençlerimizin Saraçhane’de, Şişli’de, Silivri’de, Maltepe’de, Van’da, Yozgat’ta, Konya’da göstermiş olduğu kararlılık, kendilerine emanet edilen vatana sahip çıkacaklarının en önemli belgesidir” dedi.

“Cumhuriyeti Yükseltecek Olan Yeni Nesildir”

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe hitabına da atıfta bulunan Asım Öcal, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Ulu Önder Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ diyerek gençlerimize büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Gençlerimiz de bu sorumluluğun farkındadır. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız Türkiye!”

Kaynak : PHA