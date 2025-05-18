Başkan Doğan mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş Mücadelesi, halkımızın bağımsızlık azmini ortaya koyduğu, millet olma bilincinin yeniden yeşerdiği tarihi bir dönüm noktasıdır. 19 Mayıs, umudun, direnişin ve yeniden doğuşun adıdır. Atatürk’ün bu günü gençliğe armağan etmesi, sadece bir bayram değil; aynı zamanda bir sorumluluk ve inanç aktarımıdır. Çünkü gençler, Cumhuriyet’in yılmaz savunucuları, özgür yarınlarımızın güvencesidir. Bizler CHP olarak, Adıyaman’da ve tüm Türkiye’de gençlerin bilimle, sanatla, sporla iç içe, özgür bireyler olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor; tüm halkımızın ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”